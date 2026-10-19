Il Papa in piazza San Pietro mercoledì per l’udienza generale

Leone XIV tornerà in piazza San Pietro. La Sala Stampa vaticana annuncia ufficialmente che il Papa terrà l’udienza generale di mercoledì. A otto giorni dall’intervento per rimuovergli il tumore al polmone, sarà di nuovo in mezzo ai pellegrini. Viene così confermato il cronoprogramma della prefettura della Casa Pontificia che, alla vigilia del ricovero al policlinico “Gemelli” di Roma dove è stato operato martedì scorso, aveva annunciato la sospensione delle udienze fino a martedì 20. Uno stop rispettato, nel senso che il Pontefice riprenderà i suoi incontri pubblici come era stato stabilito. Un segnale significativo quello sia dell’udienza sia della scelta di farla in piazza, dopo anche l’Angelus di domenica che il Papa ha voluto guidare affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico il giorno successivo al rientro in Vaticano.

Sempre la Sala Stampa vaticana fa sapere che il Papa non si trasferirà a Castel Gandolfo per la convalescenza nei prossimi giorni. «Resta nel Palazzo Apostolico dove continua il recupero e la ripresa», è la precisazione. Si tratta della riabilitazione fisica che contempla anche quella respiratoria. La stessa Sala Stampa comunica che «a breve» dovrebbero essere resi noti «gli aggiornamenti» dell’agenda di Leone XIV. Significa, ad esempio, sapere se il Papa andrà ad Assisi il 27 ottobre per l’evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio a 40 anni dall’incontro di preghiera per la pace voluto nel 1986 da Giovanni Paolo II che aveva chiamato a raccolta i leader religiosi del mondo nella città di San Francesco. E poi anche l’atteso viaggio apostolico in America Latina, dal 6 al 17 novembre, che dovrebbe portare il Pontefice in Uruguay, Argentina e Perù.