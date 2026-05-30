Catania, tentato femminicidio: grave una 49enne

Lite in una casa di Misterbianco, un 53enne ha aggredito la moglie, che ora è in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato

Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco, in provincia di Catania, dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.