Caso Regeni, la Procura di Roma: l'Egitto ha coperto i colpevoli

Il procuratore aggiunto Colaiocco: il corpo di Giulio era spezzato dal dolore. Per i medici del Cairo c'era una sola frattura, la Tac eseguita in Italia ne ha svelate venti

«Un corpo spezzato dal dolore. Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute. Ha scelto, consapevolmente, di coprirli». Lo ha detto il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco nel corso della sua requisitoria mostrando le foto della Tac effettuata sul corpo di Regeni.

I medici legali egiziani avevano individuato una sola frattura, al braccio destro. La Tac eseguita in Italia ne ha rivelate venti. Cinque ai denti. Quindici alle strutture ossee. Venti fratture. «Quanto alla causa terminale della morte, l'autopsia italiana accerta che Giulio non muore per la sommatoria delle lesioni, pur gravissime. Muore per un atto finale volontario: "Lo abbiamo schiantato"» si legge. Per la Procura di Roma «tutte le lesioni non sono state inferte nello stesso momento. Sono state prodotte in tempi diversi».