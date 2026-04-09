Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali

L'ex presidente di Fondazione Fiera Milano, già titolare dell'agenzia investigativa Equalize, è accusato di associazione per delinquere e altri reati per presunte cyber-spie e dossieraggi con accessi abusivi in banche dati

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, con i pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali. L'ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell'agenzia investigativa Equalize, è accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. La seconda tranche vede al centro, in particolare, i "clienti" di Equalize.