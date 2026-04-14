Caso Almasri: via libera dell'Aula alla richiesta di conflitto di attribuzione su Bartolozzi

Via libera della Camera con 47 voti di differenza allo "scudo" per Giusi Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La maggioranza di centrodestra ha accolto la proposta, approvata dall'ufficio di presidenza di Montecitorio sempre a maggioranza, di elevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della procura di Roma e del Tribunale dei ministri nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge Bartolozzi sul cosiddetto "caso Almasri", che risulta iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni. La presidenza della Camera ha rifiutato - in base al regolamento e facendo riferimento alla prassi - la richiesta avanzata da alcuni gruppi di opposizione di voto a scrutinio segreto. L'Aula si è dunque espressa con voto palese. Le opposizioni, da Avs ad Az, hanno votato contro.