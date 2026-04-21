Caserta, trovato morto il 20enne scomparso a marzo: c'è un sospettato

Il corpo è stato rinvenuto in un locale interrato di un'abitazione in ristrutturazione. Fermata una persona, in corso l'interrogatorio in caserma

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lunedì sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm. I resti del giovane sono stati affidati all'istituto di medicina di Caserta per l'esame autoptico.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sessa Aurunca e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.