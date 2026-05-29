Cantoniere investito e ucciso in autostrada ad Alessandria

Incidente mortale in A21 in direzione Piacenza, all'uscita Alessandria Ovest, dove è stato investito e ucciso un operaio dipendente della concessionaria autostradale che era al lavoro a fianco della carreggiata. L'intervento immediato da parte del personale infermieristico e dell'automedica da Alessandria non sono serviti a salvare la vita dell'uomo. Le tempestive e prolungate manovre rianimatorie infatti non hanno dato esito. Sul posto si trovano anche Polizia e Spresal.