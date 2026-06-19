Calcio, è morto Igor Protti. «Uno splendido viaggio arrivato al fischio finale»

L'ex capocannoniere della serie A era malato da tempo: recentemente sui social aveva condiviso l'immagine della figlia, accompagnata da lui stesso, all'altare. Il dolore della famiglia e delle autorità

È morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. «Con immenso dolore - si legge nel post sotto una foto che lo ritrae sotto la Curva Nord del Picchi a torso nudo con la fascia di capitano - la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati».

«Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale». È stato questo l'ultimo messaggio di Igor Protti, pubblicato dalla famiglia. «Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sua volontà condividiamo».

L'ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, già capocannoniere in serie A, aveva un tumore al colon. Recentemente aveva accompagnato la figlia all'altare per il suo matrimonio, commovendo migliaia di persone che lo seguivano sui social.

«Un dolore immenso per me, per l'intera città di Livorno e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo anche per un solo minuto. Ciao Igor.....» ha scritto Luca Salvetti, sindaco di Livorno. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, Protti è stata «una persona capace di entrare nel cuore della gente con la sua umanità, prima ancora che con i suoi gol».