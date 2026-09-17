Brasile, Lula andrà all'assemblea Onu per chiedere a Trump di «non interferire» sul voto

Il presidente, che punta a un nuovo mandato nelle elezioni di ottobre, ha annunciato che sarà a Washington per chiarire la sua posizione alla Casa Bianca

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea generale dell'Onu, prevista nell'ultima settimana di settembre, per dire a Donald Trump di «non interferire» nelle elezioni in Brasile. Lula punta a un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump e figlio dell'ex presidente Jair. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due.

«Andrò alla riunione dell'Onu per avere un colloquio con Trump e dirgli che non interferisca nelle elezioni in Brasile» ha dichiarato Lula durante una tappa della campagna elettorale a Ceilândia, un quartiere popolare della capitale Brasilia. Per il momento, «non è prevista alcuna riunione bilaterale specifica» con il presidente Usa, ha comunque specificato un funzionario del ministero brasiliano degli Esteri, Carlos Bicalho Cozendey.

A luglio, gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni.