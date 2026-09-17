Brasile, Lula andrà all'assemblea Onu per chiedere a Trump di «non interferire» sul voto
di Redazione
Il presidente, che punta a un nuovo mandato nelle elezioni di ottobre, ha annunciato che sarà a Washington per chiarire la sua posizione alla Casa Bianca
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September 17, 2026
Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea generale dell'Onu, prevista nell'ultima settimana di settembre, per dire a Donald Trump di «non interferire» nelle elezioni in Brasile. Lula punta a un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump e figlio dell'ex presidente Jair. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due.
«Andrò alla riunione dell'Onu per avere un colloquio con Trump e dirgli che non interferisca nelle elezioni in Brasile» ha dichiarato Lula durante una tappa della campagna elettorale a Ceilândia, un quartiere popolare della capitale Brasilia. Per il momento, «non è prevista alcuna riunione bilaterale specifica» con il presidente Usa, ha comunque specificato un funzionario del ministero brasiliano degli Esteri, Carlos Bicalho Cozendey.
A luglio, gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni.
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