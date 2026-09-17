Bollo auto, lo stop scatta domani

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da domani il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 Kw e per i motocicli.

Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri.