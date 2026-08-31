Bimba disabile e i genitori morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Il primo scenario è quello dell'omicidio suicidio. Una intera famiglia è stata trovata morta questa mattina in casa a Roma, nel quartiere di Pietralata: la madre di 31 anni, il padre di 32 e una bimba di 5 anni, tutti uccisi da una pistola regolarmente detenuta. Il particolare decisivo potrebbe essere che la bambina era disabile. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento; sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano.