Bimba disabile e i genitori morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio
di Redazione
La tragedia a Roma, nel quartiere di Pietralata. La madre 31enne, il padre 32enne e la figlia di 4 trovato uccisi in camera da letto a colpi di pistola
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August 31, 2026
Il primo scenario è quello dell'omicidio suicidio. Una intera famiglia è stata trovata morta questa mattina in casa a Roma, nel quartiere di Pietralata: la madre di 31 anni, il padre di 32 e una bimba di 5 anni, tutti uccisi da una pistola regolarmente detenuta. Il particolare decisivo potrebbe essere che la bambina era disabile. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento; sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano.
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