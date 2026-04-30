Biennale di Venezia, la giuria si dimette in blocco
di Redazione romana
Il clamoroso passo indietro arriva dopo settimane di polemiche sulla presenza di artisti di Russia e Israele. L'evento al via il 9 maggio
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April 30, 2026
Si è dimessa la giuria internazionale della Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre. Il comitato era composto dalla presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica in una nota la Biennale di Venezia, riferendo delle dimissioni pervenute oggi.
La decisione arriva dopo settimane di polemiche dovute alla decisione del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio al padiglione russo, così come sulla presenza degli artisti israeliani. Contro l'apertura di uno spazio per i rappresentanti di Mosca, in particolare, si sono scagliati l'Unione europea (minacciando un taglio dei fondi per la Biennale) e il governo italiano, tramite il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
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