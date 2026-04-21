Barricato in casa con un fucile a Vigevano, bloccato dalla Polizia
di Redazione
Le forze speciali della Polizia hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri nella casa dell'uomo di 50 anni che nel pomeriggio aveva sparato al vicino
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April 21, 2026
Le forze speciali della Polizia hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri nella casa di un uomo di 50 anni, in via Gravellona a Vigevano (Pavia), che nel primo pomeriggio ha sparato contro il suo vicino e proprietario dell'immobile, 75 anni, e la sua badante, 63 anni, ferendoli lievemente. Subito dopo, l'uomo si è barricato in casa armato. Inutili i tentativi di carabinieri e polizia di convincerlo a consegnare l'arma, sono arrivate sul posto le unità operative di primo intervento di Milano. Il 50enne è stato poi condotto al commissariato di Vigevano.
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