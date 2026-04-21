Barricato in casa con un fucile a Vigevano, bloccato dalla Polizia

Le forze speciali della Polizia hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri nella casa di un uomo di 50 anni, in via Gravellona a Vigevano (Pavia), che nel primo pomeriggio ha sparato contro il suo vicino e proprietario dell'immobile, 75 anni, e la sua badante, 63 anni, ferendoli lievemente. Subito dopo, l'uomo si è barricato in casa armato. Inutili i tentativi di carabinieri e polizia di convincerlo a consegnare l'arma, sono arrivate sul posto le unità operative di primo intervento di Milano. Il 50enne è stato poi condotto al commissariato di Vigevano.