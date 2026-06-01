L'Ia secondo il Papa, tennisti accaldati, il braccino del T-Rex: 5 notizie spiegate ai bambini

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Altri episodi
La centrale Piazza Ariostea ospiterà il Summer Festival con musicisti internazionali, ma mancano i documenti e si supereranno i limiti del rumore. Parte il ricorso dei cittadini per fermare tutto
Il celebre scatto di Federico Patellani racconta il valore del voto del 2 giugno 1946 e il significato di quella scelta. Fino al 5 luglio la mostra al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo (Milano)
Ottant’anni fa le donne furono chiamate per la prima volta ai seggi: si decideva il futuro dell’Italia dopo il fascismo. Parlano le figlie di Nadia Gallico Spano e di Angiola Minella: «La cosa più bella era vederle discutere, cercando di fare sintesi da posizioni opposte»
Si tratta di circa 175mila persone che si prendono cura di familiari anziani o malati, ma «faticano a trovare il sostegno psicologico che serve e sentono un gran senso di colpa»
La vecchia miniera di Novazza, sulle Prealpi bergamasche, fu chiusa nel ‘91 dopo lo stop al nucleare in Italia. Ora un’azienda canadese vorrebbe riattivarlo. Ma il paese è diviso. Il sindaco Bosatelli: «Lo sfruttamento del giacimento potrebbe portare sviluppo. Ma servono garanzie»