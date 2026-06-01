L'Ia secondo il Papa, tennisti accaldati, il braccino del T-Rex: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Papa Leone ha dedicato la sua prima enciclica, uno dei documenti più importanti che un pontefice può scrivere, all’intelligenza artificiale. Ma anche gli studenti americani questa settimana hanno trovato il modo di dire che l’Ia va limitata

– Il tennista Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros, uno dei tornei più importanti del tennis e che l’italiano non aveva ancora conquistato. La colpa è anche del caldo

– Il gran caldo è stata una delle notizie della settimana e ha riguardato anche i milioni di musulmani che questa settimana hanno celebrato il pellegrinaggio annuale alla Mecca che nemmeno la guerra ha fermato

– Le banconote da zero euro sono soldi fasulli con cui non si può acquistare nulla, eppure i collezionisti ne vanno pazzi. E per un esemplare sono disposti a sborsare anche centinaia di - veri - euro

– Da anni gli scienziati si interrogano sul perché il T-Rex, il più mastodontico e spaventoso tra i dinosauri, avesse delle braccia così piccole. Forse ora hanno trovato la risposta