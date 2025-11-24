Famiglia nel bosco, minacce alla giudice per l'allontanamento dei bimbi

La vicenda della famiglia del bosco continua a generare un confronto acceso, con effetti che superano la dimensione locale. L’allontanamento dei tre figli dalla casa nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, ha scatenato una serie di reazioni che ha visto anche il diffondersi di insulti e minacce via Web contro la presidente del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano. Nel frattempo si prepara una manifestazione nazionale il 6 dicembre a Roma, davanti alla sede del ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità. A organizzarla sono concittadini e sostenitori della coppia anglo-australiana, convinti che l’allontanamento dei bambini sia stato deciso sulla base di un giudizio culturale sul loro stile di vita. Parallelamente è circolata una petizione che invita a mobilitarsi contro una misura ritenuta sproporzionata. Il caso, nato in un contesto marginale, è diventato un punto di discussione pubblico sull’equilibrio tra libertà familiari e tutela dei minori.

Dalla casa famiglia di Vasto arrivano le parole dei bambini, riportate dall’avvocato della famiglia, Giovanni Angelucci: i piccoli hanno chiesto quando potranno tornare a casa. La madre, ospitata nello stesso stabile ma separata da loro per la maggior parte della giornata, è ancora scossa. Può incontrarli solo durante i pasti, per tempi molto ridotti, mentre il padre è rimasto nella casa tra gli alberi. L’avvocato è al lavoro sul ricorso che sarà depositato entro la prossima settimana. Il suo obiettivo immediato è ottenere il ricongiungimento familiare e, in un secondo momento, il rientro dei bambini nella casa di Palmoli. Per arrivarci, la famiglia dovrà intervenire su alcuni punti critici rilevati nell’ordinanza: aspetti legati all’istruzione dei minori e carenze strutturali dell’abitazione, come l’assenza di un bagno adiacente. Si ipotizza che, completati questi lavori, la situazione possa essere rivalutata.

Sul piano istituzionale il confronto resta teso. L’Associazione nazionale magistrati abruzzese ha espresso “apprensione” per la campagna d’odio che si è generata attorno al tribunale e ha criticato la pressione esercitata da esponenti politici. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia ha ricordato che l’intervento dei giudici è obbligatorio quando emergono rischi concreti per i diritti dei minori, compresi quelli derivanti da trascuratezza protratta. Un richiamo che punta a riportare l’attenzione sul quadro normativo, messo in ombra dal dibattito pubblico degli ultimi giorni. Dall’altra parte, il vicepremier Matteo Salvini ha reiterato la propria posizione, definendo l’ordinanza una “vergogna” e annunciando l’intenzione di impegnarsi per il ritorno dei bambini nella casa di Palmoli. Le sue parole hanno alimentato ulteriormente la polarizzazione, trasformando la vicenda in un tema politico nazionale.

La situazione, per ora, rimane sospesa, mentre viene segnalato che altre famiglie nella zona farebbero parte del gruppo di “neorurali” nella stessa zona boschiva. I bambini vivono in una struttura protetta, i genitori affrontano una separazione che pesa sulla loro stabilità emotiva e la comunità si mobilita attorno a interpretazioni divergenti del ruolo delle istituzioni. Il ricorso al tribunale rappresenterà il prossimo passaggio decisivo. Nel frattempo il confronto continua, ma i tempi della giustizia saranno inevitabilmente più lenti delle aspettative di chi attende una soluzione rapida.