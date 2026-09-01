Attacco missilistico russo contro un deposito ferroviario a Kiev: 7 morti

Ancora morte e distruzione in Ucraina. Mosca ha lanciato un "attacco massiccio" con missili e droni di alta quota la scorsa notte, affermando di avere colpito obiettivi militari o legati allo sforzo bellico nelle regioni di Kiev e Odessa. Il ministero della Difesa russo, sul suo canale Telegram, afferma che nella capitale e nella sua regione sono stati colpiti "imprese del complesso militare-industriale e del settore energetico coinvolte nella produzione di sistemi missilistici, droni, componenti e nella fornitura di carburante alle forze armate". In particolare, un attacco missilistico contro un deposito ferroviario di Kiev e altre infrastrutture ha causato la morte di sette persone e provocato incendi. Lo ha reso noto l'amministratore delegato delle ferrovie ucraine Oleksandr Pertsovskyi su Telegram. "L'attacco balistico ha causato la morte di 7 persone, 6 delle quali erano nostri dipendenti. Un collega è ricoverato in ospedale per le ferite riportate", ha dichiarato, aggiungendo che "i danni sono ingenti". Nei porti di Odessa e di Chernomorsk sono state bombardate infrastrutture "utilizzate per lo stoccaggio di merci militari, lubrificanti e per il funzionamento dei porti ucraini".

Sull’altro fronte, un attacco di droni ucraini ha danneggiato il porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, nelle prime ore della mattina. Lo dichiara il governatore regionale Alexander Drozdenko citato da media ucraini. "Ust-Luga - spiega Kyv Independent - è uno dei porti più grandi e importanti della Russia sul Mar Baltico e ospita un terminal petrolifero che funge da importante snodo per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi". Situato a ovest di San Pietroburgo, lontano dal confine con l'Ucraina, il porto svolge un ruolo economico cruciale garantendo al bilancio russo entrate sostanziose. La difesa aerea russa, sempre secondo quanto riferito da fonti ucraini, ha intercettato e neutralizzato decine di droni lanciati da Kiev nella regione che si affaccia sul Baltico. Un'area che è tuttora sotto attacco. Su Telegram Drozdenko ha confermato che "si sono registrati danni nell'area portuale di Ust-Luga a seguito dell'attacco con i droni e c’è un incendio". "38 droni erano stati distrutti sull'oblast di Leningrado", ha aggiunto il governatore di Leningrado, ma intanto "proseguono gli sforzi per respingere l'attacco". L'Ucraina ha ripetutamente attaccato il porto di Ust-Luga, uno dei più importanti snodi per l'esportazione di petrolio nella Russia occidentale.