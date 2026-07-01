Atletica, strepitoso Jacobs: 9''67 sui 100 metri

Con lo strepitoso crono di 9"67, Marcell Jacobs ha vinto la finale dei 100 metri del “Raiffeisen Austrian Open” di Eisenstadt in Austria. Il crono è stato ottenuto con un vento a favore di 4.1 metri al secondo e, quindi, è da considerarsi “ventoso”. Jacobs ha fatto segnare una performance davvero clamorosa, a soli nove centesimi dal record del mondo del giamaicano Usain Bolt. Il crono dello sprinter azzurro non potrà essere omologato perchè il vento era superiore a 2.0 metri al secondo. Marcell dopo aver fatto segnare 9"84 in batteria, anche in questo caso prestazione ventosa perché il vento era di “2.3”, in finale ha piazzato il tempone. Uscito bene dai blocchi, il velocista delle Fiamme Oro tornato ad allenarsi con Paolo Camossi, sul lanciato é stato davvero una furia. Per l'azzurro due “gran volate” che lasciano molto ben sperare in vista dei Campionati europei di agosto a Birmingham in Gran Bretagna. Quella di Eisenstadt, tappa Silver del Continental Tour, era proprio una simulazione di quello che sarà alla kermesse continentale (11 agosto) con semifinale e finale nell'arco di un'ora e mezza. Alle spalle di Jacobs altri tre atleti sotto i 10 secondi, il britannico Romell Glave con 9"76, il sudafricano specialista dei 400 metri, Wayde Van Niekerk con 9"83 e il giapponese Yoshihide Kiryu con 9"99.Per Marcell un doppio risultato sensazionale per la quarta volta consecutiva sotto i 10 secondi in meno di un mese. Forte del personale di 9"80, crono ottenuto nella magica serata dell'1 agosto 2021 e che è valso l'oro olimpico a Tokyo 2020, il campione originario di Desenzano sul Garda, il 4 giugno aveva corso in 9"99 all'Olimpico in occasione del Golden Gala e domenica scorsa in 9"96 a Parigi nella tappa di Diamond League.