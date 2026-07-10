Apple fa causa a OperAI: furto di segreti commerciali

Apple ha fatto causa a OpenAI presso un tribunale federale della California settentrionale, con l'accusa di furto di segreti commerciali, sostenendo che l'azienda di intelligenza artificiale si sarebbe appropriata della proprietà intellettuale del produttore di iPhone per sviluppare il proprio hardware di consumo. Lo riporta la Cnbc.

«Una cosa è certa: a tutti i livelli, dai membri del suo staff tecnico al responsabile hardware e in coordinamento con i partner commerciali, OpenAI ha rubato segreti commerciali e informazioni riservate di Apple», ha dichiarato la società in un documento legale riportato dall'emittente televisiva statunitense.

Le due aziende avevano stretto una partnership di alto profilo nel 2024, quando ChatGPT fu integrato nel sistema operativo dell'iPhone.