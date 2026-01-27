Antisemitismo: Senato adotta il ddl Romeo come testo base

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato il ddl di Massimiliano Romeo come testo base per la legge sull'antisemitismo. In favore di sono espressi i gruppi di centrodestra e Iv, contrario M5s, Pd e Avs. Entro il 10 febbraio dovranno essere depositati gli emendamenti. Il testo, oltre a misure educative nell'ambito scolastico, prevede la possibilità di vietare manifestazioni "in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge".

La relatrice, Daisy Pirovano (Lega), ha spiegato di aver proposto come testo base il ddl Romeo perché cronologicamente è stato il primo ad essere stato presentato (nel gennaio 2024) ed anche perché uno dei testi dei partiti di opposizione, il ddl Scalfarotto, è identico e quindi «è importante che si parta anche da un testo dell'opposizione per iniziare questo lavoro, auspicando che si riesca a lavorare in modo costruttivo con gli emendamenti, visto che ci sono sensibilità diverse nella minoranza e nel Pd; speriamo che si riesca a lavorare bene e che le divisioni che ci sono state oggi non ci siano nel voto finale; per me è importante la collaborazione e il confronto».

Sarà un testo iniziale - ha detto il presidente della commissione Alberto Balboni - «chiaramente è prevedibile che molti emendamenti saranno approvati anche alla luce del dibattito che concluderemo il 5 febbraio» per poi passare entro il 10 alla presentazione degli emendamenti e al loro voto nele settimane successive.