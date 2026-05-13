All'Inter anche la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0

Lautaro Martinez sta per segnare il secondo gol dell'Inter/ REUTERS

Lautaro Martinez sta per segnare il secondo gol dell'Inter/ REUTERS

L’Inter batte 2-0 la Lazio nella finale di Roma e conquista la sua decima Coppa Italia. Dopo la vittoria nel campionato di Serie A, la squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu ottiene quindi una “doppietta” che non si ripeteva dal 2017-18, quando fu la Juventus ad aggiudicarsi entrambi i trofei. Con 68.729 spettatori paganti la partita allo stadio Olimpico ha fatto registrare il record di incasso delle finali di Coppa Italia giocate a Roma: 5.636.918,50 euro.

La sfida è stata decisa da due reti nel primo tempo: al 14’ Thuram colpisce di testa su calcio d’angolo battuto da Dimarco, ma la palla viene deviata da Marusic alle spalle del proprio portiere Motta. Al 35’ un passaggio di Dumfries al centro dell'area viene solo sfiorato dall’estremo difensore laziale e Lautaro Martinez davanti alla porta vuota può depositare la palla in rete.

La conquista di due trofei da parte dell’Inter non si verificava dal 2010, quando la squadra allenata da Josè Mourinho fece triplete, vincendo anche la Champions League.

La Lazio di Maurizio Sarri (in tribuna perché squalificato dopo la semifinale vinta contro l’Atalanta ai calci di rigore), che sperava nella vittoria per aggiudicarsi un posto nella prossima Europa League, non parteciperà alle coppe europee per il secondo anno consecutivo.