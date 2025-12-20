Allarme su Milano-Cortina: manca la neve artificiale, siamo in ritardo

Il presidente della Fis, Eliasch: Governo e Regioni hanno ancora molto lavoro da fare. Nei giorni scorsi, il report di Libera denunciava tempi lunghi per il completamento delle opere

È allarme neve artificiale per le piste di Milano Cortina. A lanciarlo è stato il presidente della Federazione internazionale di sci, la Fis, lo svedese Johan Eliasch, che ha parlato di «ritardi inspiegabili», in particolare a Livigno dove sono previste le gare di snowboard e freestyle.

Secondo Eliasch, a meno di 50 giorni dall'inizio dei Giochi «non è ancora tutto pronto». Il numero uno della Fis è intervenuto a margine della libera di Coppa del Mondo in Val d'Isere. «Il Governo italiano e le Regioni che organizzano i Giochi hanno ancora molto lavoro da fare e devono accelerare i tempi. C'è un problema con la produzione di neve. Ci sono stati ritardi».

Nei giorni scorsi, un report di Libera sui Giochi olimpici invernali che partiranno a febbraio in Italia, aveva sottolineato come Il 57% degli interventi previsti per Milano Cortina 2026 sarà completato dopo le Olimpiadi invernali, con l'ultimo cantiere nel 2033.