Afghanistan, 10 bambini morti in un incidente

Tragedia stradale in Afghanistan. Diciotto persone, tra cui dieci bambini, sono morte nella parte orientale del Paese quando il camion su cui viaggiavano si è ribaltato. Lo ha dichiarato all'Adf il portavoce del governatore della provincia di Laghman. "Il veicolo trasportava famiglie afghane di ritorno" dal Pakistan, dove avevano vissuto in precedenza, ha affermato Abdul Malik Niazay. L'incidente è avvenuto sulla strada tra Jalalabad (est) e Kabul. "Diciotto persone sono morte, tra cui dieci bambini, cinque donne e tre uomini. Ventinove persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale", ha aggiunto. Islamabad ha inasprito significativamente la sua politica nei confronti dei migranti e dei rifugiati afghani nel paese.

Dall'inizio dell'anno, 447.400 afghani sono rientrati dal Pakistan, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim). Queste famiglie spesso viaggiano su camion trasportando i pochi effetti personali che sono riuscite a portare con sé dal Pakistan. Nell'agosto del 2025, 78 persone, tra cui 19 bambini, persero la vita quando un autobus che trasportava afghani di ritorno dall'Iran si scontrò con un camion e una motocicletta nell'Afghanistan occidentale: fu uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni.