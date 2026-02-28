Aereo militare si schianta in Bolivia: 20 vittime

Almeno venti persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia, che sovrasta La Paz. Secondo il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Pavel Tovar, il velivolo della Forza aerea boliviana, carico di banconote nuove e valori, è uscito dalla pista aeroportuale travolgendo diversi veicoli lungo la zona di La Costanera. L'aereo, un Hércules C-130, è andato completamente distrutto. L'incidente ha causato anche numerosi feriti - trasferiti all'ospedale Norte - e ingenti danni materiali alle zone vicine: almeno 15 auto sono andate distrutte.

Dopo lo schianto una folla si è affrettata a raccogliere le banconote fuoriuscite e sparse a terra. Le autorità hanno chiarito che il denaro, di proprietà della Banca Centrale della Bolivia, non ha valore legale né potere d'acquisto, poiché non riporta alcuna numerazione né serie ufficiale. Un gruppo di persone che ha tentato di entrare nell'aereo è stato respinto dalla polizia e dai militari, che hanno formato un cordone di sicurezza e disperso la folla con gas lacrimogeni.