Viveva a San Benedetto del Tronto. Si era arruolato nei Carabinieri nel 1936. Il cordoglio dell'Arma

Addio al brigadiere Patani, aveva 109 anni

Addio al brigadiere Patani, aveva 109 anni

È morto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), circondato dall'affetto dei suoi cari, il brigadiere in congedo Guerino Patani. Nato nel 1917, il militare ha vissuto una vita straordinaria lunga ben 109 anni. Appresa la triste notizia, il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di Brigata Nicola Conforti, si è recato subito a porgere l'ultimo saluto al veterano a Grottammare.

La scomparsa di Patani priva l'Arma e il Paese di un testimone d'eccezione.

Arruolatosi nel 1936, durante il secondo conflitto mondiale operò come corriere militare. Scampato ai bombardamenti e trasferitosi a Roma, evitò il tragico rastrellamento delle Fosse Ardeatine nel marzo 1944 ed entrò in clandestinità nella Resistenza romana. Nel 1963 fu destinato alla Stazione di Grottammare, dove prestò servizio fino al congedo nel 1970, diventando poi cofondatore della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Lo scorso 24 aprile, per il suo ultimo compleanno, Patani aveva ricevuto gli auguri e una lettera dal comandante generale dell'Arma, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, che lo aveva celebrato come un vero "emblema" istituzionale, capace con il suo esempio di costruire la storia dei Carabinieri.

Le esequie si terranno sabato alle ore 16 nella Chiesa di S.Antonio di Padova a San Benedetto del Tronto, alla presenza del comandante provinciale, Colonnello Domenico Barone, e del maggiore Francesco Tessitore.