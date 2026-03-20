A Roma crollo in un casale abbandonato: le due vittime sono legate al gruppo Cospito

Questa mattina c'è stato il crollo di un solaio in un casale abbandonato che si trova nel parco degli Acquedotti a Roma.

I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Il crollo è avvenuto poco prima delle 9 all'altezza di via delle Capannelle. Per l'identificazione dei due corpi, si è seguita da subito la pista anarchica. Le due vittime sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone e sarebbero legate al gruppo di Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis .

Tra le ipotesi, c'è quella che i due stessero maneggiando un ordigno, in vista di una possibile azione da mettere in atto nelle prossime settimane.