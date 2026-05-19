A Niscemi crolla nel dirupo palazzina di due piani

A Niscemi, a circa quattro mesi dalla frana, è crollata una palazzina di due piani, ricadente in zona nera, sull'orlo del costone. L'immobile era già in bilico nel precipizio e una parte era già finita nel vuoto. Il crollo è avvenuto sabato scorso. "Probabilmente - ha spiegato Francesco Turco, funzionario tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta - si tratta di un assestamento del terreno". Gli edifici ricadenti nella fascia compresa tra il ciglio della frana e i 50 metri sono destinati a essere demoliti, come stabilito dal piano redatto dalla Protezione civile, anche se la zona rossa non è stata ancora ben delimitata perché è in corso un'attività di monitoraggio