Washington, cancellata la parata del 4 luglio a causa del caldo estremo

La parata di Washington per il Giorno dell'Indipendenza è stata cancellata a causa del caldo estremo. È l'ultimo evento a subire le conseguenze di una torrida "cupola di calore" che continua a stazionare sulla parte orientale del Paese. Il National Weather Service ha emesso un'allerta per caldo estremo nell'area di Washington, prevedendo indici di calore tra i 43 e i 46 gradi, secondo una degli organizzatori diffusa nella tarda serata di venerdì.

La parata era prevista per le 10:30 (le 16:30 in Italia)di oggi, giorno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. "La decisione è stata adottata dopo una attenta e approfondita valutazione, mettendo al primo posto la sicurezza di partecipanti, spettatori e personale", si legge nella nota.