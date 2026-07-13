Von der Leyen: serve un'età minima per l'iscrizione dei minori ai social media

«Noi in Europa crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori. A tal proposito, vorrei essere molto chiara: i social media non sono un giocattolo. In definitiva spetta ai genitori decidere quando i bambini possono iniziare a usare lo smartphone. Quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media».

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. La Commissione Europea presenterà una proposta dopo l'estate sull'accesso ai social media per i minorenni.