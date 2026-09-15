Von der Leyen: la Russia ci mette alla prova, la nostra deterrenza si rafforza

La presidente della Commissione Ue: da Mosca comportamenti sconsiderati, sono provocazioni e non incidenti isolati

L'Europa reagisce alle minacce del Cremlino. Lo fa con un messaggio su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, alla vigilia del discorso sullo stato dell'Unione. «Ancora una volta, l'Europa si è svegliata di fronte a comportamenti sconsiderati e pericolosi da parte della Russia. Non si tratta di incidenti isolati - ha scritto Von der Leyen -. Fanno parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni russe contro l'Europa, volte a mettere alla prova la nostra prontezza e la nostra determinazione».

Secondo la presidente della Commissione Ue, «la Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi». Bruxelles, infatti, sta potenziando «deterrenza e difesa collettive, insieme alla Nato. E stiamo intensificando la pressione sulla Russia» ha detto Von der Leyen.