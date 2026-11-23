La vitamina D è stata nel tempo una spesa importante per il Servizio sanitario nazionale, ma si è ridotta a causa di una nota restrittiva di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Infatti nel 2025 il fatturato pubblico e privato per la vitamina D e analoghi ammontava ancora a circa 300 milioni di euro.

Le indicazioni sono molteplici ma, l’impiego della vitamina D e analoghi è comunque ancora molto elevato per i pazienti che hanno una grave calcificazione delle arterie coronariche, oltre che per altre molteplici indicazioni.

Un editoriale su Circulation di N. Adaubert e M.J. Blaha, pur denunciando conflitti di interessi, ha preso in considerazione l’utilizzo della vitamina D in associazione con la vitamina K2 nel contrasto della calcificazione delle arterie coronariche, concludendo che non vi sono benefici clinici e, quindi, che vitamina D e K2 non vanno utilizzate per tale finalità, dal momento che vi sono altri prodotti che possono, invece, indurre effetti benefici sulla patologia cardiovascolare.

Anche uno studio recente, denominato Dancode, ha sperimentato l’utilizzo della vitamina D (sempre in associazione con la vitamina K2), con l’ipotesi di ottenere una importante decalcificazione delle placche arteriosclerotiche e, quindi, ridurre i danni cardiovascolari. Lo studio condotto da S. Hassilic ed altri (Circulation, ottobre 2026) ha coinvolto 398 partecipanti con l’età mediana di 71 anni (solo il 30 per cento di femmine) che hanno ricevuto 25 µg/die di vitamina D3 (e K2 720 µg/die) per la durata di due anni mentre i controlli ricevevano placebo. I risultati sono stati positivi, nel senso che era ridotta la progressione della calcificazione. Tuttavia le placche aterosclerotiche rimasero costanti per tutto il periodo dello studio. Notiamo, tra parentesi, che lo studio era finanziato da due industrie farmaceutiche. Solo ulteriori studi potranno documentare se la decalcificazione dell’aterosclerosi rappresenti un target terapeutico. Intanto, medici e pazienti sono avvisati: basta sprechi di soldi con vitamina D e analoghi fino a che non vi saranno risultati significativi.

Silvio Garattini è fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs

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