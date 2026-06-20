Versilia, provocano incidente che uccide 17enne e fuggono. Rintracciati dai carabinieri

Schianto mortale nella notte sul lungomare della Versilia, tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Un 17enne, Gabriele Martini, è morto e un altro ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. I due viaggiavano su uno scooter che è stato investito in pieno da un Suv con raga svizzera, che ha fatto inversione ad U. I tre occupanti si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. Al volante c’era Luigi Giordano, 27enne originario di Catania ma residente nel Milanese, a Trezzano sul Naviglio, in villeggiatura in Versilia. È stato arrestato in serata. Come passeggere c’erano due ragazze, identificate e interrogate dai carabinieri. Entrambe le ragazze dopo l’incidente si sono allontanate insieme al conducente del Suv senza prestare soccorso. «La vita di un giovane è un dono inestimabile, la cui perdita lascia un vuoto profondo – ha dichiarato il vescovo di Lucca e Viareggio, Paolo Giulietti –. Le circostanze in cui essa è avvenuta aggiungono amarezza, per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi, piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilita». «Spero che tutti - giovani e adulti - sappiamo tutelare il bene prezioso della vita propria e altrui con comportamenti responsabili – ha proseguito il vescovo —. Le notti estive e del fine settimana troppo spesso sono teatro di incidenti letali, occasionati non di rado da modi di fare superficiali o illegali. Divertirsi è piacevole, ma la vita non è un gioco», ha concluso.