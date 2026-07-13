Usa, persona uccisa nel Maine dopo una sparatoria con gli agenti dell'Ice

Lo speaker della Camera: coinvolte le forze dell'ordine, ora si attende l'intervento dell'Fbi. Pochi giorni fa, un fatto analogo si era verificato a Houston, dove aveva perso la vita un immigrato messicano

Una persona è rimasta uccisa oggi in Maine, in una sparatoria che avrebbe coinvolto agenti dell'Ice a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo ha riportato la Cnn.

«Una persona è rimasta uccisa. L'Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini» ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un «incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine».

La deputata democratica del Maine, Chellie Pingree, ha detto di essere «turbata e arrabbiata» dopo aver appreso della notizia della sparatoria. La deputata ha chiesto un'indagine sull'incidente, aggiungendo una domanda rivolta agli agenti Ice: «Perché siete nel Maine?» ha sottolineato in un resoconto online l'emittente televisiva americana.

L'incidente arriva meno di una settimana dopo quello che ha coinvolto un uomo diretto al lavoro a Houston, ucciso dallo stesso corpo speciale di polizia. Lorenzo Salgado Araujo, questo era il suo nome, aveva perso la vita durante un controllo stradale in quella che Ice inizialmente aveva descritto come un'operazione di controllo mirata.