Usa bombardano deposito missili in Iran

È la risposta all'attacco ad una nave da carico nello stretto di Hormuz. Ma non segna una ripresa su larga scala

Le forze statunitensi hanno bombardato i depositi di missili e droni iraniani, così come radar costieri, in risposta a un attacco iraniano contro una nave da carico nello stretto di Hormuz. Lo rendono noto le Forze armate statunitensi.

«L'aggressione ingiustificata contro la navigazione commerciale da parte delle forze iraniane ha chiaramente violato il cessate il fuoco», ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti su X, descrivendo i bombardamenti contro l'Iran come «una risposta forte all'attacco di ieri contro una nave commerciale che transitava nello stretto di Hormuz».

Gli attacchi contro le postazioni iraniane di missili e droni hanno lo scopo di rispondere all'attacco iraniano contro la nave commerciale e non rappresentano una ripresa delle operazioni militari su larga scala. Lo afferma il New York Times che cita il Pentagono.