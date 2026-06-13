Il fatto è accaduto nella notte a Guidonia Montecelio. Chi era alla guida è poi fuggito

Un'auto ha investito due ragazzi vicino a Roma: è morto un 23enne

Un'auto ha investito due ragazzi vicino a Roma: è morto un 23enne

Un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, e poi è fuggita. È accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Sul posto i carabinieri.

A quanto è stato ricostruito, la macchina avrebbe travolto i due ragazzi che camminavano a bordo della strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è deceduto. L'altro, coetaneo, è ferito.