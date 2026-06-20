Una nave italiana è ferma a largo della Corsica per un incendio

Non c'è né nessun ferito tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio, ma la nave Gnv Azzurra Napoli è ferma al largo della Corsica, a circa 26 miglia a sud ovest di Priopriano. Un guasto, si apprende nella notte, ha determinato un incendio scoppiato in sala macchine, che è stato subito domato. L'imbarcazione era partita da Porto Torres, nel nord ovest della Sardegna, ma adesso dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino, rimanendo di competenza delle autorità marittime francesi, che stanno lavorando in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma. Intanto, a bordo, si osservano i protocolli di sicurezza previsti in questi casi.