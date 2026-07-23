Una bimba di Andria malata ha scritto a Mattarella. Il presidente poi l'ha chiamata

Giulia ha la Sma e ha fatto avere una lettera al capo dello Stato. La sindaca della città pugliese: grazie presidente

Una bambina di Andria di nome Giulia e affetta da Sma, l'atrofia muscolare spinale, ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poi l'ha chiamata al telefono. È quanto ha fatto sapere la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, in un post pubblicato sui social in cui fa anche gli auguri di buon compleanno al presidente.

La piccola lo scorso 12 luglio non ha potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario alla presenza del capo dello Stato. Così gli ha fatto arrivare una letterina tramite la prima cittadina. «Giulietta, la nostra principessa affetta da Sma, nell'impossibilità di esserci quella mattina in piazza le ha scritto una letterina che - riferisce la sindaca - abbiamo consegnato e lei l'ha letta e l'ha amorevolmente chiamata».

La prima cittadina pugliese ha quindi ringraziato Mattarella «per aver chiamato personalmente Giulia qualche giorno fa, facendo squillare il telefono della incredula mamma Giusy. Lo spessore di un uomo non è il suo ruolo, ma il suo stile. La sua umanità».