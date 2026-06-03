Un drone ucraino ha colpito un autobus russo: 7 morti e 11 feriti

Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco.

I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico internazionale. Nella notte è bruciato anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini hanno preso di mira anche Mosca e Leningrado.

Secondo il ministero della Difesa russo, 354 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio russo nella notte. Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha riferito che ben 50 apparecchi radiocomandati sono stati abbattuti nella sola regione.

In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. Nella notte tra lunedì e martedì era stato inferno di fuoco sull'Ucraina con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e Dnipro. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti, tra i quali bambini.

Il presidente ucraino Zelensky aveva condannato la strage ed era tornato a chiedere agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. L'Unione Europea sta intanto lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino.