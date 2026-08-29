Udienza del Papa per il segretario generale della Cei Baturi

Il Papa ha ricevuto in udienza il segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari. Lo riferisce il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, dando notizia anche di altre tre udienze di Leone XIV nella mattinata in Vaticano: con l’arcivescovo Giordano Piccinotti, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, e il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Dopo le visite nel 2026 a Pompei e Napoli, Acerra, Pavia e Sant’Angelo Lodigiano, Lampedusa, San Marino e Rimini – pochi giorni fa –, e l’incontro del maggio scorso con i vescovi del nostro Paese riuniti in assemblea in Vaticano, papa Leone è atteso il 12 dicembre a un incontro con il clero italiano.