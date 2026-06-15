Ucraina: sito Unesco danneggiato da attacco russo

Il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell'Unesco, ha subìto gravi danni a seguito di un attacco russo. In questi nuovi attacchi sono inoltre rimaste ferite 20 persone e almeno nove sono morte. Lo hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente. Il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa d'Ucraina, ha parlato di un "crimine contro l’umanità, contro la storia, contro la cristianità", chiedendo "preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione" in un messaggio su X.