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Ucraina: Macron, sequestrata petroliera russa a largo Sicilia

di Redazione
La nave è collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per eludere le sanzioni occidentali dall'invasione dell'Ucraina nel 2022
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1 min di lettura
June 25, 2026
 La Francia ha intercettato e sequestrato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste siciliane all'inizio di questa settimana, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. «Martedì, la Marina francese ha abbordato la petroliera Deliver mentre transitava al largo delle coste siciliane in violazione del diritto del mare», ha affermato Macron, aggiungendo che la nave è collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per eludere le sanzioni occidentali dall'invasione dell'Ucraina nel 2022.

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