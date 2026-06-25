Ucraina: Macron, sequestrata petroliera russa a largo Sicilia

La Francia ha intercettato e sequestrato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste siciliane all'inizio di questa settimana, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron. «Martedì, la Marina francese ha abbordato la petroliera Deliver mentre transitava al largo delle coste siciliane in violazione del diritto del mare», ha affermato Macron, aggiungendo che la nave è collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per eludere le sanzioni occidentali dall'invasione dell'Ucraina nel 2022.