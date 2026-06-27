Uccisi a Roma padre, madre e figlioletta

Non sarebbe in pericolo di vita il secondo figlio della coppia uccisa, ieri alle 22.30 in un'abitazione al civico 35 di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti, a Roma. Il giovane, un 20enne, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Morti, tutti per ferite da armi da taglio, il padre di 39 anni, la madre di 38 e la sorellina di appena 8 anni. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e i colleghi della Squadra Mobile impegnati nelle indagini. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti di polizia.

Si scava nella vita di Kammal Uddin, il 39enne originario del Bangladesh ucciso a coltellate ieri sera in casa a Roma assieme alla moglie e alla loro bimba di 6 anni. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato indagini per risalire al responsabile. Sotto la lente la rete di conoscenze della famiglia. Ascoltati in queste ore vicini, parenti e amici. Al vaglio anche le immagini di telecamere di videosorveglianza e i cellulari delle vittime per ricostruire le ultime ore di vita e accertare se ieri sera avessero appuntamento con qualcuno. Non si esclude, infatti, che possano aver aperto la porta all'assassino. Nell'abitazione di via Montiglio, in zona Casalotti, alla periferia di Roma, sono stati effettuati a lungo rilievi per individuare tracce dell'aggressore.