Trump: non ho bisogno di usare l'arma nucleare contro l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto a chi gli chiedeva se avrebbe usato l'arma nucleare contro l'Iran. «Non ne abbiamo bisogno - ha detto -. Perché dovrei usarla quando abbiamo decimato l'Iran nel modo convenzionale? Non la userei. A nessuno dovrebbe essere consentito di usare un'arma nucleare».

Trump ha poi aggiunto che gli Stati Uniti hanno «colpito circa il 75% degli obiettivi» in Iran, in una guerra che sarebbe dovuta durare dalle quattro alle sei settimane. «Abbiamo neutralizzato l'apparato militare» di Teheran. «Abbiamo attuato un blocco efficace al 100%. Non stanno facendo affari e, di conseguenza, non se la passano bene né economicamente né finanziariamente» ha aggiunto il tycoon, parlando dalla Casa Bianca.