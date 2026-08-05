Trump: «Lo Stretto di Hormuz si aprirà molto presto»

Lo Stretto di Hormuz «si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo Stretto si aprirà», è uno degli ultimi commenti di Donald Trump sulla crisi in Medio Oriente. Il presidente ha poi assicurato che l'Iran «non avrà mai un'arma nucleare».

«Eravamo ormai prossimi a un attacco enorme, il più grande dalla Seconda guerra mondiale. Poi mi hanno chiamato e hanno detto, molto cortesemente "Possiamo parlarne?". E io ho risposto: "Sì, possiamo parlarne. Chiudiamo la questione. Finalmente, chiudiamola", ha proseguito. Trump ha poi specificato che finora gli iraniani non l'avevano mai chiesto: «Dicono sempre "Non trattiamo"». Per il tycoon chiudere la questione in Medio Oriente è qualcosa che altri presidenti «avrebbero dovuto fare nell'arco di cinquant'anni» o altri Paesi avrebbero dovuto riuscirci: «Io ho fatto ciò che dovevo fare, perché se avessero ottenuto un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe un posto diverso».

Washington punterebbe ad annunciare oggi l'intesa, secondo Axios, in base a due fonti regionali e a un funzionario americano. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Usa e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare.

Va detto, però, che anche gli Stati Uniti, potrebbero avere interesse a chiudere la crisi. Secondo Reuters, hanno esaurito la maggior parte delle loro scorte di missili di precisione a lungo raggio durante la guerra di cinque mesi con l'Iran, suscitando preoccupazioni tra i funzionari statunitensi circa la prontezza militare americana in futuri conflitti. Tra le armi esaurite figurano il sistema missilistico tattico dell'esercito (Army Tactical Missile System) e il più recente missile antinave di precisione (Precision Strike Missile). Fonti a conoscenza dei dati militari statunitensi affermano che il Pentagono ha utilizzato «praticamente la totalità» di entrambi i sistemi. Gli Stati Uniti hanno inoltre utilizzato quasi la metà del loro arsenale globale di missili da crociera Tomahawk, secondo quanto riferito da una fonte.