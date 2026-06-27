Trump: «L'Iran ha lanciato quattro droni contro navi ad Hormuz»
di Redazione
Lo scrive il presidente sul suo social Truth: «Folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco»
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June 27, 2026
«La Repubblica Islamica dell'Iran ha lanciato almeno quattro droni contro navi in transito nello Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sono stati riportati danni, ma la nave ha potuto proseguire la navigazione. Noi abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco». Lo scrive Donald Trump su Truth.
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