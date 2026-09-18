Trump espelle dalla Casa Bianca tre testate giornalistiche. La Cnn: attacco alla libertà di stampa

Fuori «con effetto immediato» Cnn, Msnow e Politico. «Anche il New York Times e Washington Post sono fake news», insiste

'«Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca Cnn, MsNow (che ha recentemente cambiato nome da MsNbc a causa della mancanza di spettatori e credibilità!) e Politico (che ha ricevuto un abbonamento illegale e ridicolo da 8 milioni di dollari, un record assoluto, direttamente dal governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza del corrotto Joe Biden, per mantenerli "in vita". Mi sembra corruzione!), a causa della loro costante diffusione di notizie false!»'. Lo ha scritto sul suo Truth Social il presidente americano, Donald Trump. «'I media non dovrebbero poter scrivere o riportare costantemente finzioni e menzogne quando si occupano del presidente degli Stati Uniti, dell'Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America. Altri media che diffondono notizie false seguiranno», ha aggiunto.

La replica dei diretti interessati non si è fatta attendere. «Qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa», ha scritto la Cnn in una nota. «La Cnn sostiene pienamente il proprio team alla Casa Bianca e il suo lavoro di informazione, corretto e accurato», ha dichiarato l'emittente.

«In base alla Costituzione degli Stati Uniti, abbiamo il diritto di svolgere tale attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo», ha aggiunto.