Trump allenta le tutele per le specie in via di estinzione

Via libera all'agricoltura e alle estrazioni minerarie anche nelle aree protette

Donald Trump ha deciso di dare il via libera all'agricoltura, alle trivellazioni e all'estrazione mineraria negli habit delle specie a rischio. Il presidente intende infatti allentare le tutele concesse alla fauna selvatica da 50 anni stabilendo che distruggere i nidi delle specie a rischio o mettere in pericolo il loro habitat non è più illegale.