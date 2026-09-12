Treno deraglia nel nord della Francia: 44 feriti. L'ipotesi di un sabotaggio

Il fatto è avvenuto venerdì sera, tra Rouen e Caen: una persona è grave. Trovato un frammento di rotaia sui binari. La Procura pensa a un atto doloso

È di 44 persone il bilancio dei feriti nel deragliamento di un treno avvenuto nella serata di venerdì nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen: lo ha reso noto il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois, aggiungendo che una di queste persone, una donna, è in gravi condizioni.

Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi. E ha annunciato un'indagine «per accertare le cause» dell'incidente. L'ipotesi di un atto di sabotaggio, infatti, cresce ora dopo ora. Lo ha riferito una fonte della polizia, facendo sapere che un frammento di rotaia è stato trovato sui binari: il possibile atto doloso rappresenta ora la principale pista dell'inchiesta.