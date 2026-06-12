Tre alpinisti morti sul Gran Paradiso

Due delle vittime sono italiane. Gli alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete Nord: la salita era classificata come abbastanza difficile

Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il Soccorso Alpino Valdostano per recuperare i corpi. Gli alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete Nord. Dopo aver dormito al rifugio Federico Chabod, in Valsavarenche, a 2.750 metri di quota, sono partiti alle tre di mattina circa in direzione della cima (4.061 metri). La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale unica di Aosta poco dopo le 19.30, per il loro mancato rientro. Grazie anche a un localizzatore Gps, attivato da uno degli alpinisti, i corpi sono stati individuati a una quota di circa 3.600 metri. La salita, classificata come "Abbastanza Difficile Superiore" e "Difficile Inferiore", richiede un'ottima preparazione fisica, tecnica e la conoscenza dell'ambiente d'alta quota.