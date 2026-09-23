Tragedia al Colosseo, muore operaio 22enne

Tragedia al Colosseo: in un incidente sul lavoro è morto nella notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era impegnato nella realizzazione della nuova illuminazione dell'Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Sono subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. Dopo l'incidente - sul quale indagano i carabinieri e la magistratura - il ministro Giuli si è immediatamente recato sul posto. In segno di lutto il Parco archeologico ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. L'area non è ancora stata sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell'accaduto.

"Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi - ha detto Giuli -. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro''.