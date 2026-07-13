Torna il grande caldo, mercoledì 7 città italiane da bollino rosso

Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta rischio salute per Firenze e Perugia, in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili (bollino arancione) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

«È vero che c'è stato un picco delle temperature e che abbiamo superato il giugno più caldo di sempre, ma non è vero che in questo momento c'è una maggiore quantità di incendi». Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.